Беларусь заняла 10-е место в смешанной биатлонной эстафете на этапе КМ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. Белорусские биатлонисты заняли 10-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в чешском Нове-Место-на-Мораве.

Команду Беларуси представляли Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Максим Воробей и Антон Смольский. У белорусской сборной один штрафной круг и 12 дополнительных патронов.

Победу на этапе одержала команда Норвегии, с четырьмя дополнительными патронами квартет пробежал за 1 час 1 минуту 24,1 секунды, опередив сборную из Италии более чем на одну минуту. Бронзовая медаль у шведской сборной.

Напомним, 13 марта в Нове-Место белорусская биатлонистка Динара Алимбекова финишировала второй в гонке преследования .

На этапе Кубка мира Алимбекова стартовала шестой, завершила гонку без единого промаха. В итоге поднялась на второе место.

Ирина Кривко поднялась с 40-го места на 21-е, Анна Сола - с 29-го на 22-е, Елена Кручинкина - с 51-го на 28-е.

Победу в гонке преследования одержала норвежка Тириль Экхофф. Третье место у представительницы Германии Франциски Пройс.

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