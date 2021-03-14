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"Цмокi-Мiнск" готовятся к поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
14.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБаскетболисты столичных "Цмоков" готовятся к очередному поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: в 14:00 "драконы" начнут игру против "Нижнего Новгорода". Прямая трансляция встречи вас будет ждать на "Беларусь 5".
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Баскетболисты столичных "Цмоков" готовятся к очередному поединку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ: в 14:00 "драконы" начнут игру против "Нижнего Новгорода"....
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