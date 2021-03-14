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Егор Шарангович оформил голевой пас
14.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Нью-Джерси Дэвилз" уступает "Нью-Йорк Айлендерс" в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ 2:3. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович провел на площадке 19 минут 29 секунд, оформил голевой пас, нанес 5 бросков и заработал +1 по системе "плюс-минус".
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"Нью-Джерси Дэвилз" уступает "Нью-Йорк Айлендерс" в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ 2:3. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович провел на площадке 19...
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