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"Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси

14.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Действующий чемпион страны "Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси. "Горняки" дома 1:0 оказались сильней ФК "Минск", Дарбо отличился.

Сегодня "Спутник" примет "Динамо-Брест", "Неман" сразится с "Витебском", "Слуцк" в гостях попробует добыть очки в противостоянии с БАТЭ!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Действующий чемпион страны "Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси. "Горняки" дома 1:0 оказались сильней ФК "Минск", Дарбо отличился. Сегодня...
 
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