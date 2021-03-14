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"Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси
14.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДействующий чемпион страны "Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси. "Горняки" дома 1:0 оказались сильней ФК "Минск", Дарбо отличился.
Сегодня "Спутник" примет "Динамо-Брест", "Неман" сразится с "Витебском", "Слуцк" в гостях попробует добыть очки в противостоянии с БАТЭ!
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Действующий чемпион страны "Шахтер" побеждает в стартовом туре первенства Беларуси. "Горняки" дома 1:0 оказались сильней ФК "Минск", Дарбо отличился. Сегодня...
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