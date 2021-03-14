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Динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты в Городке

14.03.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главные соревнования сезона для белорусских юношей и юниоров по биатлону завершаются сегодня в Городке. И организаторы в программу Кубка Белорусской федерации биатлона включили динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты. Первыми на дистанцию вышли самые опытные ребята - 2002-2003 годов рождения. Особенно напряженными получились последние круги этой гонки, когда за победу отчаянно сражались команды Витебской области и Новополоцкого училища олимпийского резерва, где лучшими стали представители областной дружины. Накануне же в Городке состоялись гонки с массовым стартом. 

Финал Кубка Белорусской федерации биатлона близок к завершению. Последними в рамках смешанной эстафеты на дистанцию выйдут самые младшие ребята - 2008-2009 годов рождения.

 
 
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Главные соревнования сезона для белорусских юношей и юниоров по биатлону завершаются сегодня в Городке. И организаторы в программу Кубка Белорусской федерации...
 
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