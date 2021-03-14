ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе КМ в Чехии

14.03.2021 17:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар - Sputnik. Шведы Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапку Кубка мира, который прошел в Нове-Место (Чехия).

Они преодолели дистанцию за 37 минут 41,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место – у норвежских биатлонистов Ингрид Тандревольд и Стурлы Холма Легрейда (+1,5 секунды; шесть патронов), третье место – у спортсменов им США Сьюзан Данкли и Шона Доэрти (+26,1; семь патронов).

Белорусскому тандему в составе Анна Сола и Сергей Бочарников, отставшим от лидеров на 1 минуту 24,3 секунды, пришлось довольствоваться восьмым местом. 

Заключительный этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 19-21 марта.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский тандем в составе Анна Сола и Сергей Бочарников отстал от лидеров на 1 минуту 24,3 секунды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сборная Беларуси по биатлону заняла 10 место в смешанной эстафете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by