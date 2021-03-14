Шведские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе КМ в Чехии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар - Sputnik. Шведы Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапку Кубка мира, который прошел в Нове-Место (Чехия).

Они преодолели дистанцию за 37 минут 41,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место – у норвежских биатлонистов Ингрид Тандревольд и Стурлы Холма Легрейда (+1,5 секунды; шесть патронов), третье место – у спортсменов им США Сьюзан Данкли и Шона Доэрти (+26,1; семь патронов).

Белорусскому тандему в составе Анна Сола и Сергей Бочарников, отставшим от лидеров на 1 минуту 24,3 секунды, пришлось довольствоваться восьмым местом.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 19-21 марта.