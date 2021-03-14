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16-летний Юссуф Мукоко забивает - "Боруссия" побеждает "Герту"
14.03.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT16-летний Юссуф Мукоко забивает, а дортмундская "Боруссия" побеждает "Герту" 2:0 в 25-м туре Бундеслиги. Еще один гол - в активе Брандта. "Желто-черные" идут на пятом месте, отставая от лидера - "Баварии" - на 16 очков.
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16-летний Юссуф Мукоко забивает, а дортмундская "Боруссия" побеждает "Герту" 2:0 в 25-м туре Бундеслиги. Еще один гол - в активе Брандта. "Желто-черные" идут на пятом месте,...
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