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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ярко и по-весеннему празднично завершился Кубок Белорусской федерации биатлона Ярко и по-весеннему празднично завершился уже традиционный Кубок Белорусской федерации биатлона, финал которого на протяжении двух дней принимала...

Ярко и по-весеннему празднично завершился уже традиционный Кубок Белорусской федерации биатлона, финал которого на протяжении двух дней принимала комфортабельная лыжероллерная трасса в Городке Витебской области. И вслед за динамичными масс-стартами сегодня прошли не менее увлекательные смешанные эстафетные гонки. Накануне в личных стартах принимали участие представители и юношеской сборной, которая вернулась из Австрии с чемпионата мира. И ребята не нашли отличий в формате организации домашних соревнований, которые проводятся по всем мировым стандартам.тему продолжит.Сегодня - соревнования национального масштаба для юношей и юниоров, а уже завтра - олимпийский пьедестал. Кто знает, именно с таким девизом можно закрыть Кубок Белорусской федерации биатлона, который вновь прошел по всем мировым стандартам. Участники ощутили на себе соревновательную борьбу, попадание в телетрансляции и, конечно же, вкус от победных эмоций.И особенно напряженной сегодня получилась смешанная эстафета в самой старшей возрастной группе - это ребята 2002-2003 годов рождения. Никита Чигак и Виктория Шашкова в итоге победят в составе команды Витебской области. И особенно этого успеха, конечно, хотелось добиться именно Вике, ведь масс-старт для нее накануне завершился такой обидной деревянной медалью. А вот Никита был лучшим в личной гонке.Церемония награждения, как и вся организация, максимально приближена к организации на этапах Кубка мира. И флеш-интервью уже после.Бессменные голоса подобных соревнований - шоумен Максим Югов и комментаторАнна Любенкова. Антураж здесь - как самый настоящий спортивный праздник. И комментарии по горячим следам.Витебский регион, а Городок находится в его северной части, едва ли не самый богатый на биатлонные таланты. Сейчас в женской команде его представляют Ирина Кривко из Сенно и Анна Сола из Шумилино. На подходе в юниорской команде - сразу несколько представителей этой области. А лыжероллерная трасса в Городке вновь показала себя с качественной стороны, и организаторы сделали все, чтобы участники думали только о спортивных достижениях.Вот таким образом завершается насыщенный и плодотворный сезон в рамках Кубка Белорусской федерации биатлона. Но в следующем году он обязательно снова будет проходить.