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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда Беларуси - 8-я в одиночном миксте на этапе Кубка мира по биатлону Анна Сола и Сергей Бочарников заняли 8-е место в одиночном миксте, который закрыл соревновательную программу этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Соле...

Анна Сола и Сергей Бочарников заняли 8-е место в одиночном миксте, который закрыл соревновательную программу этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Соле пришлось зайти на один штрафной круг, всего же на 8 огневых рубежах наши биатлонисты использовали 14 доппатронов. Победу в гонке праздновали шведы.Самый трогательный момент гонки - это последний финиш великого чешского биатлониста трехкратного медалиста олимпийских игр Ондржея Моравца, который накануне объявил, что в родном Нове Место завершает свою карьеру. Несмотря на 17-е место, его встретили как победителя самые близкие.