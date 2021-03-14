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Команда Беларуси - 8-я в одиночном миксте на этапе Кубка мира по биатлону

15.03.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Анна Сола и Сергей Бочарников заняли 8-е место в одиночном миксте, который закрыл соревновательную программу этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Соле пришлось зайти на один штрафной круг, всего же на 8 огневых рубежах наши биатлонисты использовали 14 доппатронов. Победу в гонке праздновали шведы. 

Самый трогательный момент гонки - это последний финиш великого чешского биатлониста трехкратного медалиста олимпийских игр Ондржея Моравца, который накануне объявил, что в родном Нове Место завершает свою карьеру. Несмотря на 17-е место, его встретили как победителя самые близкие. 

 
 
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Анна Сола и Сергей Бочарников заняли 8-е место в одиночном миксте, который закрыл соревновательную программу этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Соле...
 
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