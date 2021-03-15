Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар – Sputnik. Главный тренер белорусской сборной по футболу Михаил Мархель определился со списком игроков, вызванных на товарищеский матч против команды Гондураса.

Главный тренер включил в окончательный список 25 футболистов. При этом эксперты обратили внимание, что Мархель не пригласил в команду лучшего игрока чемпионата Беларуси прошлого года – нападающего борисовского БАТЭ Максима Скавыша.

Эти же футболисты заявлены на матчи евроквалификации к чемпионату мира-2022 года против эстонцев и бельгийцев. И вновь без Скавыша и одного из лучших центральных защитников Александра Сачивко, выступающего за солигорский "Шахтер".

Сбор национальной команды пройдет на базе технического центра Ассоциации "Белорусская федерация футбола" и продлится с 21 по 31 марта. Тренироваться сборная будет по соседству – на полях АБФФ.

24 марта подопечные Михаила Мархеля (на данный момент сборная Беларуси нанимает 86-ю строчку в рейтинге ФИФА) проведут товарищеский матч против сборной Гондураса (63-я строка рейтинга) на стадионе "Торпедо" в Жодино. После чего белорусам предстоят два матча евроквалификации к чемпионату мира – 2022. 27 марта они встретятся дома с Эстонией (104), а 30 марта – на выезде с Бельгией (1). В квалификационной группе Е также выступят сборные Чехии (43) и Уэльса (24).