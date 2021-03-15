Минюст зарегистрировал федерацию электронного спорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Министерство юстиции зарегистрировала Белорусскую республиканскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий, сообщила пресс-служба Минюста.

Планируется, что организация будет популяризировать среди подростков и молодежи электронный спорт и пропагандировать "общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни".

Кроме этого, новая федерация призвана повысить уровень образования и помочь освоить новейшие прикладные информационные и компьютерные технологии.

Также будет выявлять талантливую молодежь для участия в соревнованиях по электронному спорту. В планах федерации – помочь социально адаптироваться детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) через электронный спорт.

Киберспорт стремительно развивается во всем мире . Общепризнанными дисциплинами являются CounterStrike, Dota 2, FIFA, League of Legends. Также наблюдается тенденция и к развитию мобильного киберспорта. Все больше людей профессионально играют именно с помощью смартфона.