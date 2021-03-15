ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст зарегистрировал федерацию электронного спорта

15.03.2021 19:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Министерство юстиции зарегистрировала Белорусскую республиканскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий, сообщила пресс-служба Минюста.

Планируется, что организация будет популяризировать среди подростков и молодежи электронный спорт и пропагандировать "общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни".

Кроме этого, новая федерация призвана повысить уровень образования и помочь освоить новейшие прикладные информационные и компьютерные технологии.

Также будет выявлять талантливую молодежь для участия в соревнованиях по электронному спорту. В планах федерации – помочь социально адаптироваться детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) через электронный спорт.

Киберспорт стремительно развивается во всем мире. Общепризнанными дисциплинами являются CounterStrike, Dota 2, FIFA, League of Legends. Также наблюдается тенденция и к развитию мобильного киберспорта. Все больше людей профессионально играют именно с помощью смартфона.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В планах федерации – помочь социально адаптироваться детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) через электронный спорт.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Рубрика "Матчбол"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by