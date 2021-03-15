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Минюст зарегистрировал федерацию электронного спорта
15.03.2021 19:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мар ― Sputnik. Министерство юстиции зарегистрировала Белорусскую республиканскую федерацию электронного спорта и спортивно-прикладных технологий, сообщила пресс-служба Минюста.
Планируется, что организация будет популяризировать среди подростков и молодежи электронный спорт и пропагандировать "общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни".
Кроме этого, новая федерация призвана повысить уровень образования и помочь освоить новейшие прикладные информационные и компьютерные технологии.
Также будет выявлять талантливую молодежь для участия в соревнованиях по электронному спорту. В планах федерации – помочь социально адаптироваться детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) через электронный спорт.
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В планах федерации – помочь социально адаптироваться детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями (инвалидностью) через электронный спорт.
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