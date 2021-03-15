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Назван состав сборной Беларуси по футболу на ближайшие матчи

15.03.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Отсутствие лучшего футболиста Беларуси - 2020 Максима Скавыша стало самой главной неожиданностью в списке игроков, которые будут готовиться к матчам против Гондураса, Эстонии и Бельгии. Сегодня главный тренер национальной команды Михаил Мархель назвал окончательный состав. Отметим, что в списке нет и защитника “Краснодара” Александра Мартыновича. 24 марта сборная Беларуси проведет спарринг с Гондурасом. 27 марта дома с Эстонией и 30 марта на выезде с Бельгией. А это уже матчи квалификации на чемпионат мира.

 
 
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Отсутствие лучшего футболиста Беларуси - 2020 Максима Скавыша стало самой главной неожиданностью в списке игроков, которые будут готовиться к матчам против...
 
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