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Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

15.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская теннисистка Александра Саснович, уступая по ходу поединка первого круга турнира в Санкт-Петербурге, смогла переломить ход встречи и добиться волевой победы. Наша спортсменка, которая в рейтинге на 97-й позиции, переиграла 99-ю ракетку мира румынку Ану Богдан - 2:6, 6:2, 6:1. Либо россиянка Дарья Касаткина, либо датчанка Клара Таусон станут соперницей Саснович во втором круге.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович, уступая по ходу поединка первого круга турнира в Санкт-Петербурге, смогла переломить ход встречи и добиться волевой...
 
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