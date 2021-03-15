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Александра Саснович вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
15.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусская теннисистка Александра Саснович, уступая по ходу поединка первого круга турнира в Санкт-Петербурге, смогла переломить ход встречи и добиться волевой победы. Наша спортсменка, которая в рейтинге на 97-й позиции, переиграла 99-ю ракетку мира румынку Ану Богдан - 2:6, 6:2, 6:1. Либо россиянка Дарья Касаткина, либо датчанка Клара Таусон станут соперницей Саснович во втором круге.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович, уступая по ходу поединка первого круга турнира в Санкт-Петербурге, смогла переломить ход встречи и добиться волевой...
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