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Футбол. Лига чемпионов. Анонс игрового дня

16.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Королевское испытание для "Аталанты". Сегодня  ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов  испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток прозвучит в 11 вечера. Прямую трансляцию поединка проведет телеканал "Беларусь 5". Напомним, первая встреча в Бергамо завершилась минимальной победой "сливочных" - 1:0. В ней многое решило раннее удаление полузащитника "Аталанты"  Фройлера. Команда почти 70 минут играла в меньшинстве и пропустила лишь  под занавес встречи. Параллельно телеканал "Беларусь 5. Интернет" будет транслировать игру "Манчестер Сити" и "Боруссии".
 
 
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Королевское испытание для "Аталанты". Сегодня  ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов  испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток...
 
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