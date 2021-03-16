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Футбол. Лига чемпионов. Анонс игрового дня
16.03.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКоролевское испытание для "Аталанты". Сегодня ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток прозвучит в 11 вечера. Прямую трансляцию поединка проведет
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Королевское испытание для "Аталанты". Сегодня ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток...
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