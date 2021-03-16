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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Лига чемпионов. Анонс игрового дня Королевское испытание для "Аталанты". Сегодня ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток...

Королевское испытание для "Аталанты". Сегодня ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" примет итальянскую команду. Стартовый свисток прозвучит в 11 вечера. Прямую трансляцию поединка проведет. Напомним, первая встреча в Бергамо завершилась минимальной победой "сливочных" - 1:0. В ней многое решило раннее удаление полузащитника "Аталанты" Фройлера. Команда почти 70 минут играла в меньшинстве и пропустила лишь под занавес встречи. Параллельно телеканал "Беларусь 5. Интернет" будет транслировать игру "Манчестер Сити" и "Боруссии".