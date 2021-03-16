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Вера Лапко снялась с турнира в Санкт-Петербурге
16.03.2021 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка (№281 в рейтинге WTA) отказалась от продолжения борьбы в стартовом поединке на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik.
В матче 1/16 финала белоруска встречалась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (160). Первый сет остался за Лапко - 7:6 (7:3). Второй белоруска отдала сопернице – 4:6. В третье при счете 2:1 в пользу румынской теннисистки белоруска отказалась от продолжения борьбы.
В 1/8 финала Кристиан сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.
Накануне белоруска Александра Саснович (97) на старте турнира в Санкт-Петербурге
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Белоруска одержала победу в первом сете, уступила во втором, а в третьем - не смогла продолжить выступление.
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