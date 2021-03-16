ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вера Лапко снялась с турнира в Санкт-Петербурге

16.03.2021 16:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка (№281 в рейтинге WTA) отказалась от продолжения борьбы в стартовом поединке на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik.

В матче 1/16 финала белоруска встречалась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (160). Первый сет остался за Лапко - 7:6 (7:3). Второй белоруска отдала сопернице – 4:6. В третье при счете 2:1 в пользу румынской теннисистки белоруска отказалась от продолжения борьбы.

В 1/8 финала Кристиан сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Накануне белоруска Александра Саснович (97) на старте турнира в Санкт-Петербурге одолела румынку Ану Богдан (99) со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска одержала победу в первом сете, уступила во втором, а в третьем - не смогла продолжить выступление.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Возвращение бога: Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by