Вера Лапко снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка (№281 в рейтинге WTA) отказалась от продолжения борьбы в стартовом поединке на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik.

В матче 1/16 финала белоруска встречалась с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (160). Первый сет остался за Лапко - 7:6 (7:3). Второй белоруска отдала сопернице – 4:6. В третье при счете 2:1 в пользу румынской теннисистки белоруска отказалась от продолжения борьбы.

В 1/8 финала Кристиан сыграет против представительницы Латвии Елены Остапенко.

Накануне белоруска Александра Саснович (97) на старте турнира в Санкт-Петербурге одолела румынку Ану Богдан (99) со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

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