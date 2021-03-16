Возвращение бога: Ибрагимовича вызвали в сборную Швеции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Форвард футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович вызван в сборную Швецию на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщил официальный Twitter-аккаунт Шведского футбольного союза.

"В первую очередь, он (Ибрагимович) очень хороший футболист, лучший в Швеции. Конечно, очень здорово что он хочет вернуться. Помимо того, что он может принести пользу на поле, он обладает невероятным опытом и может поделиться им с другими игроками в команде", - сказал главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.

Сам Ибрагимович отреагировал на вызов в национальную команду в своем стиле, написав в Instagram: "Возвращение бога".

Таким образом, в ближайшее время он может сыграть против Грузии (25 марта), Косово (28 марта) и провести товарищескую встречу с Эстонией (31 марта).

Ибрагимовичу 39 лет, он провел за сборную Швеции 116 игр, в которых забил 62 гола. Последний раз он выступал за национальную команду в июне 2016 года. Тогда он участвовал во всех трех встречах группового этапа Евро.

Форвард также признан лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Стоит отметить, что футболист, играя за "Милан", 28 февраля в матче серии А против "Ромы" (2:1) получил травму. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Италии и забил 14 мячей.