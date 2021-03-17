ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Третьяк добровольно покинул совет IIHF

17.03.2021 15:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте ФХР.

"Сегодня состоялось заседание Совета IIHF, в рамках которого Президент ФХР Владислав Третьяк заявил о выходе из состава Совета в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению CAS, принятому в декабре прошлого года, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Таким образом, Третьяк не может быть членом совета IIHF и ее комитетов до 17 декабря 2022 года включительно.

В ФХР пояснили, что федерация всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не хочет подвергать давлению своих партнеров из IIHF. "По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена Совета IIHF", - отметили в ФХР.

"Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно", - рассказал Третьяк.

Он добавил, что коллеги в IIHF убеждены, что вердикт CAS и WADA неправильный. Но оспаривать его никто не будет. "Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять", - сказал Третьяк.

На место Третьяка в совете IIHF ФХР выдвинет кандидатуру Павла Буре.

Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран членом совета в 2016-м. Он возглавляет ФХР с 2006 года.

В ФХР заверили, что после ухода Третьяка из совета он все равно продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФХР выдвинет кандидатуру Павла Буре на место в совете Международной федерации хоккея, которое освободилось после ухода Владислава Третьяка.
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Манчестер Сити" снова со счетом 2:0 обыгрывает на "Пушкаш-Арене" "Боруссию" из Менхенгладбаха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by