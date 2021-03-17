Третьяк добровольно покинул совет IIHF

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте ФХР.

"Сегодня состоялось заседание Совета IIHF, в рамках которого Президент ФХР Владислав Третьяк заявил о выходе из состава Совета в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 17 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению CAS, принятому в декабре прошлого года, лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. Таким образом, Третьяк не может быть членом совета IIHF и ее комитетов до 17 декабря 2022 года включительно.

В ФХР пояснили, что федерация всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не хочет подвергать давлению своих партнеров из IIHF. "По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена Совета IIHF", - отметили в ФХР.

"Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно", - рассказал Третьяк.

Он добавил, что коллеги в IIHF убеждены, что вердикт CAS и WADA неправильный. Но оспаривать его никто не будет. "Но раз есть такое решение, то мы должны его выполнять", - сказал Третьяк.

На место Третьяка в совете IIHF ФХР выдвинет кандидатуру Павла Буре.

Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран членом совета в 2016-м. Он возглавляет ФХР с 2006 года.

В ФХР заверили, что после ухода Третьяка из совета он все равно продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене.