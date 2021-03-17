Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в качестве президента НОК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко совершил первый официальный визит в новом статусе, встретившись с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, сообщили в пресс-службе НОК.

Встреча состоялась в среду в Москве. На мероприятии присутствовал также министр спорт РФ Олег Матыцин.

Участники встречи обсудили подготовку спортсменов к летней Олимпиаде в Токио, вакцинацию атлетов.

"Мы много времени посвятили детальному обсуждению тех возможностей, которые есть у наших НОКов, по совместной подготовке спортсменов к Олимпийским играм, не только летним, но и зимним", - сказал Поздняков.

"Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности, Министерства спорта Российской Федерации по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Лукашенко.

Президент НОК добавил, что Беларусь, в свою очередь, готова помочь в проведении сборов российских спортсменов на спортивных базах республики. "Отмечу, что и наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что россияне часто приезжают в Беларусь для подготовки к важным международным стартам.

Глава Минспорта РФ заверил, что "мы готовы рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке, где есть необходимые инфраструктура и оборудование для успешной подготовки сборных команд к крупным международным соревнованиям"

Обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в России и Беларуси, подтвердил Матыцин.

Напомним, Виктор Лукашенко возглавил НОК Беларуси 26 февраля – он единогласно был выбран президентом организации на заседании Олимпийского собрания. До этого Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента, а руководил работой НОК Александр Лукашенко.