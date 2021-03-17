Стало известно, под какую песню выступит сборная России на ЧМ по хоккею

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. На чемпионате мира по хоккею в Латвии сборная России не будет выступать под государственным гимном страны. Нельзя также исполнять "Катюшу" и песню "Героям спорта".

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подтвердил, что российская сборная будет выступать под гимном IIHF. Вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято на заседании совета IIHF в среду.

"Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага – будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее "джингл"", - сказал Фазель.

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Женский ЧМ состоится в Канаде с 6 по 16 мая. На нем будут действовать такие же правила в отношении российской сборной.

О решении Спортивного арбитражного суда

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни "Катюша" в качестве замены государственному гимну на Играх в Токио и Пекине. "Катюшу" выбрала комиссия спортсменов ОКР, предложение поддержали в Госдуме.

В пресс-службе CAS пояснили, что "комиссия CAS считает, что "любой гимн, связанный с Россией", распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее, в том числе на "Катюшу".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, россияне не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России и использовать гимн до 17 декабря 2022 года.

17 декабря 2020 года CAS опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). CAS, по сути, смягчил санкции WADА в отношении российского спорта, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с изначально желаемым WADA.