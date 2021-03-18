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ЦСКА не собирается увольнять Ганчаренко после поражения от "Зенита"

18.03.2021 15:57 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА не собирается увольнять главного тренера команды Виктора Ганчаренко после поражения от "Зенита" в чемпионате России, пишет sport24.ru.

В среду ЦСКА в домашнем матче 23-го тура чемпионата России уступил петербургскому "Зениту" со счетом 2:3. Это второе поражение кряду "армейцев" –в прошлом туре команда Ганчаренко уступила тульскому "Арсеналу" (1:2). В таблице ЦСКА идет на третьей строчке с 40 очками, "Зенит" – на первом с отрывом в восемь баллов.

По информации источника, руководство ЦСКА не собирается увольнять 43-летнего белорусского специалиста, контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. Соглашение с ним может быть продлено, если Ганчаренко выведет "армейцев" в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Белорусский специалист Виктор Ганчаренко возглавил московский клуб в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под его руководством ЦСКА выиграл Суперкубок России, а также дважды завоевывал серебряные медали чемпионата страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Московские "армейцы" на данный момент занимают третье место в чемпионате России, на первом месте "Зенит".
 
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