Итальянец Лукас Хофер стал первым в спринте на КМ по биатлону в Эстерсунде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2014 и 2018 годов итальянец Лукас Хофер выиграл спринтерскую гонку на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik. Он пробежал дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 27,1 секунды, не сделав ни одного промаха.

Второе место занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (+4.0; без промахов), на третьем расположился норвежец Тарьей Бе (+14.4; также без промахов).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский – 17-е место (+1:13.5; 1 промах). Сергей Бочарников – 39-й (+1:47.0; 1 промах), сразу за ним, на 40-м месте – Максим Воробей (+1:48.7; 1 промах), на 61-м месте – Дмитрий Лазовский (+2:27.3; 1 промах). Заявленный в спринте Никита Лобастов не стартовал.

Ранее в пятницу состоялся женский спринт . Среди белорусок лучший результат показала Динара Алимбекова, занявшая 11-е место (+26,6 секунды; 1 промах). Победила в гонке норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолев дистанцию в 7,5 километра за 18 минут 44,6 секунды (1 промах).

По итогам сезона женская сборная Беларуси заняла в Кубке наций пятое место. Это дает право заявлять на следующий сезон максимально возможное количество биатлонисток — шесть.

Продолжатся соревнования в субботу гонками преследования у девушек (14:15) и парней (17:15). Заключительный 10-й этап Кубка мира по биатлону завершится 21 марта.

Читайте также: