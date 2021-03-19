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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 белоруски вошли в топ-30 в спринте в шведском Эстерсунде В спринте, который открывал программу 10-го этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сразу 4 белоруски вошли в топ-30. Благодаря этому наша команда в Кубке...

В спринте, который открывал программу 10-го этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сразу 4 белоруски вошли в топ-30. Благодаря этому наша команда в Кубке наций поднялась на 5-е место, на котором и завершит сезон. Такой результат гарантирует сборной максимальную заявку в личных дисциплинах на грядущий, олимпийский, год. В нем тренерский штаб будет вправе включать в заявку 6 биатлонисток. В итоговом протоколе гонки Динара Алимбекова заняла 11-е место, Анна Сола - 13-е. Ирина Кривко финишировала 18-й, а Елена Кручинкина - 29-й. Победила норвежка Тириль Экхофф.У мужчин в спринте итальянец Лукас Хофер стал победителем. Из белорусов наиболее высокое место у Антона Смольского. Он допустил один промах и финишировал на итоговой 17-й позиции. Бочарников - 39-й, Воробей расположился строчкой ниже. Лазовский - 61-й. Лобастов не стартовал.