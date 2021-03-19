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Рэмзи может вернуться в АПЛ

20.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи может покинуть туринский "Ювентус" и продолжить карьеру в одном из английских клубов, пишет журналист Никола Скира.

30-летний хавбек попал в сферу интересов двух клубов чемпионата Англии - за Рэмси следят "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". Представители команд уже связывались с "Ювентусом" и запрашивали информации для осуществления трансфера.

Контракт с Рэмзи с "Юве" рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне валлиец провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Рэмзи перед переходом в "Ювентус" в 2019-м выступал за лондонский "Арсенал". Вместе с "канонирами" он три раза выигрывал Кубок Англии и Суперкубок страны.

 
Теги: Минск
 
 
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30-летний валлиец сейчас выступает за "Ювентус", его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
 
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