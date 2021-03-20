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Стало известно, чем может заняться Хабиб Нурмагомедов после ухода из спорта
20.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар ― Sputnik. После официального
По словам Рязанцева, Хабиб уходит непобежденным, потому что никому не проиграл в течение 29 матчей, и вероятно, у него есть "какие-то проекты, которые скрыты от широкой аудитории".
"Например, он говорил, что у него есть "хозяйство". То, что видно аудитории, – в прошлом году Хабиб стал владельцем промоушена, которым очень активно занимается, куда были приглашены его друзья и соратники", – напомнил комментатор.
Спортивный журналист считает, что Хабиб и в дальнейшем будет заниматься чем-то, близким к единоборствам, но в тренеры он не пойдет.
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Непосредственно тренерской деятельностью, как работают профессиональные тренеры, наставники со своими подопечными, сейчас он не будет заниматься. Скорее, он займется общим руководством", – полагает Рязанцев.
Журналист также отметил способности Хабиба самому организовывать турниры, вести переговоры с бойцами или же продвигать новые имена на международной арене, в UFC.
К тому же, место Хабиба кому-то из нынешних бойцов занять очень сложно, потому что Хабиб стал "явлением планетарного масштаба", сказал комментатор.
Напомним, в конце февраля в интервью на YouTube-канале "Лысый хищник" прославленный россиянин говорил о том, что мог бы рассмотреть
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У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова есть проекты, о которых неизвестно широкой общественности, но вряд ли он уйдет в тренерскую работу.
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