Стало известно, чем может заняться Хабиб Нурмагомедов после ухода из спорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар ― Sputnik. После официального завершения спортивной карьеры чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вряд ли станет тренером, считает спортивный комментатор Игорь Рязанцев. Такое мнение он высказал на радио Sputnik.

По словам Рязанцева, Хабиб уходит непобежденным, потому что никому не проиграл в течение 29 матчей, и вероятно, у него есть "какие-то проекты, которые скрыты от широкой аудитории".

"Например, он говорил, что у него есть "хозяйство". То, что видно аудитории, – в прошлом году Хабиб стал владельцем промоушена, которым очень активно занимается, куда были приглашены его друзья и соратники", – напомнил комментатор.

Спортивный журналист считает, что Хабиб и в дальнейшем будет заниматься чем-то, близким к единоборствам, но в тренеры он не пойдет.

"Непосредственно тренерской деятельностью, как работают профессиональные тренеры, наставники со своими подопечными, сейчас он не будет заниматься. Скорее, он займется общим руководством", – полагает Рязанцев.

Журналист также отметил способности Хабиба самому организовывать турниры, вести переговоры с бойцами или же продвигать новые имена на международной арене, в UFC.

К тому же, место Хабиба кому-то из нынешних бойцов занять очень сложно, потому что Хабиб стал "явлением планетарного масштаба", сказал комментатор.

Напомним, в конце февраля в интервью на YouTube-канале "Лысый хищник" прославленный россиянин говорил о том, что мог бы рассмотреть возможность поединка с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Это единственное имя из соперников, которое, по словам Хабиба, "его заводит", всех остальных он уже побеждал.

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