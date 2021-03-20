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Анна Сола выиграла бронзу в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде

20.03.2021 15:09 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Белорусская биатлонистка Анна Сола стала третьей в гонке преследования (пасьюте) на десятом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

Сегодня в Эстерсунде второй соревновательный день в рамках 10-го, заключительного, этапа биатлонного Кубка мира. Программу открывал женский пасьют.

Победу праздновала норвежка Марте Рёйселанд с результатом 32 минуты 54,8 секунды (4 промаха). Второй стала ее соотечественница Тириль Экхофф (+29,3 секунды; 4 промаха). На третьем месте – белоруска Анна Сола (+44 секунды; 5 промахов).

В топ-10 вошла еще одна представительница Беларуси – Елена Кручинкина расположилась на девятой строчке итогового протокола (+2 минуты 11,5 секунды; 5 промахов).

Ирина Кривко замкнула двадцатку сильнейших (+2 минуты 50,7 секунды; 4 промаха). Динара Алимбекова финишировала 27-й (+3 минуты 8,8 секунды; 8 промахов).

Сегодня в программе еще мужской пасьют. Начало в 17:15 (по минскому времени).

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Теги: Минск
 
 
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Для 25-летней белоруски эта награда стала первой личной на этапах Кубка мира. В этом сезоне она еще взяла медаль на чемпионате мира.
 
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