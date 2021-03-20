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На льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею
20.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ эти минуты на льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею, в котором действующий чемпион - столичная "Юность" - принимает жлобинский "Металлург". В первой встрече, отметим, хозяева вырвали викторию 4:3 лишь в овертайме. Прямая трансляция противостояния идет
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В эти минуты на льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею, в котором действующий чемпион - столичная "Юность" -...
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