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На льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею

20.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты на льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею, в котором  действующий чемпион - столичная "Юность" - принимает  жлобинский "Металлург". В первой встрече, отметим, хозяева вырвали викторию 4:3 лишь в овертайме. Прямая трансляция противостояния идет на "Беларусь 5". В параллельном полуфинале, напомним, играют солигорский "Шахтер" и "Гомель". В этой серии пока паритет 1:1. 
 
Теги: Гомель
 
 
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В эти минуты на льду малой арены в Чижовке продолжается второй матч плей-офф кубка Президента по хоккею, в котором  действующий чемпион - столичная "Юность" -...
 
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