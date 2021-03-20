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Василиса Маразалюк и Ванесса Колодинская поборются сегодня за золото олимпийского квалификационного турнира по борьбе

20.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Девушки накануне выиграли олимпийские лицензии в своих весовых категориях. Марзалюк в весе до 76 килограммов выйдет на ковер против россиянки Натальи Воробьевой, а Колодинская в весе до 53 килограммов поборется со шведкой Софией Магдаленой Маттсон. Еще пятерым белорусам - представителям греко-римской борьбы - сегодня предстоит сразиться за очередные путевки в Токио. Для этого, напомним, необходимо пробиться в финал в своих весовых категориях. 
 
 
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Девушки накануне выиграли олимпийские лицензии в своих весовых категориях. Марзалюк в весе до 76 килограммов выйдет на ковер против россиянки Натальи Воробьевой, а...
 
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