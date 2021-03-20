Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Василиса Маразалюк и Ванесса Колодинская поборются сегодня за золото олимпийского квалификационного турнира по борьбе Девушки накануне выиграли олимпийские лицензии в своих весовых категориях. Марзалюк в весе до 76 килограммов выйдет на ковер против россиянки Натальи Воробьевой, а...

Девушки накануне выиграли олимпийские лицензии в своих весовых категориях. Марзалюк в весе до 76 килограммов выйдет на ковер против россиянки Натальи Воробьевой, а Колодинская в весе до 53 килограммов поборется со шведкой Софией Магдаленой Маттсон. Еще пятерым белорусам - представителям греко-римской борьбы - сегодня предстоит сразиться за очередные путевки в Токио. Для этого, напомним, необходимо пробиться в финал в своих весовых категориях.