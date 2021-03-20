Источник материала: БT

Биатлон. Мужская гонка преследования

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Сола - бронзовая медаль пасьюта в женской гонке преследования по биатлону Начнем выпуск с приятного. Несколько минут назад в шведском Эстерсунде завершилась женская гонка преследования, которая прошла в рамках заключительного в сезоне,...

Начнем выпуск с приятного. Несколько минут назад в шведском Эстерсунде завершилась женская гонка преследования, которая прошла в рамках заключительного в сезоне, 10-го, этапа Кубка мира по биатлону. Лучшие позиции на старте из белорусок имела Динара Алимбекова, которая ушла на дистанцию, уступая лидеру Тириль Экхофф - 27 секунд. Но самой успешной из наших спортсменок в итоговом протоколе стала Анна Сола. У нее бронзовая медаль пасьюта. Анна допустила 5 осечек на огневых рубежах. Но отметим, что погодные условия в Эстерсунде были невероятно сложными. Иногда порывы ветра достигали 19 километров в час. Сола отлично отработала промахи на лыжне и проиграла победительнице - норвежке Марте Олсбю-Ройселанн лишь 44 секунды. Для 25-летней девушки эта награда стала первой личной на этапах Кубка мира.В соревновательной программе субботы еще одна гонка. В 17:05 - старт мужского пасьюта. Здесь лучший из белорусов - Антон Смольский, он будет стартовать 17-м, с отставанием от лидера Лукаса Хофера в 1 минуту 13 секунд. Также в гонку преследования по итогам спринта отобрались Сергей Бочарников и Максим Воробей. Завершится заключительный этап Кубка мира завтра масс-стартами.