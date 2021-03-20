Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Лейпциг" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Арминию" в гостевом поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Забиццер. Эта победа позволила гостям сохранить интригу. В турнирной таблице "Лейпциг" уступает лидирующей "Баварии"...

Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Забиццер. Эта победа позволила гостям сохранить интригу. В турнирной таблице "Лейпциг" уступает лидирующей "Баварии" всего один балл, правда, у мюнхенцев одна игра в запасе. И уже сегодня "Бавария" сыграет против "Штутгарта".