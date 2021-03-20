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"Лейпциг" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Арминию" в гостевом поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги
20.03.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЕдинственный гол в матче на 46-й минуте забил Забиццер. Эта победа позволила гостям сохранить интригу. В турнирной таблице "Лейпциг" уступает лидирующей "Баварии" всего один балл, правда, у мюнхенцев одна игра в запасе. И уже сегодня "Бавария" сыграет против "Штутгарта".
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"Лейпциг" с минимальным счетом 1:0 обыграл "Арминию" в гостевом поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги
Единственный гол в матче на 46-й минуте забил Забиццер. Эта победа позволила гостям сохранить интригу. В турнирной таблице "Лейпциг" уступает лидирующей "Баварии"...
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