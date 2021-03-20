|
Легрейд выиграл пасьют в Эстерсунде, Смольский - 19-й
20.03.2021 18:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.
Второй соревновательный день в рамках заключительного этапа КМ в Эстерсунде завершился мужским пасьютом.
Победу в гонке праздновал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд с результатом 32 минуты 40,5 секунды (2 промаха). Вторым финишировал его соотечественник Йоханнес Бё (+22,6 секунды; 3 промаха). Третьим стал итальянец Лукас Хофер (+32,4 секунды; 4 промаха).
Результаты белорусов
Лучший результат в составе белорусской команды показал Антон Смольский – у него 19-е место (+2 минуты 18,5 секунды; 5 промахов). Максим Воробей расположился на 47-м месте (+4 минуты 24,9 секунды; 4 промаха). Сергей Бочарников стал 49-м (+4 минуты 30,4 секунды; 6 промахов).
Ранее в субботу состоялась женская гонка преследования. Белоруска
Сезон-2020/21 Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с массовым старта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Худший результат в белоруской команде показал Сергей Бочарников - у него шесть промахов и 49-е итоговое место.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)