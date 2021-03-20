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Легрейд выиграл пасьют в Эстерсунде, Смольский - 19-й

20.03.2021 18:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 МИНСК, 20 мар – Sputnik. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

Второй соревновательный день в рамках заключительного этапа КМ в Эстерсунде завершился мужским пасьютом.

Победу в гонке праздновал представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд с результатом 32 минуты 40,5 секунды (2 промаха). Вторым финишировал его соотечественник Йоханнес Бё (+22,6 секунды; 3 промаха). Третьим стал итальянец Лукас Хофер (+32,4 секунды; 4 промаха).

Результаты белорусов

Лучший результат в составе белорусской команды показал Антон Смольский – у него 19-е место (+2 минуты 18,5 секунды; 5 промахов). Максим Воробей расположился на 47-м месте (+4 минуты 24,9 секунды; 4 промаха). Сергей Бочарников стал 49-м (+4 минуты 30,4 секунды; 6 промахов).

Ранее в субботу состоялась женская гонка преследования. Белоруска Анна Сола заняла третье место, победу праздновала норвежка Марте Рёйселанд. 

Сезон-2020/21 Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье женской и мужской гонками с массовым старта.

 
Теги: Минск
 
 
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Худший результат в белоруской команде показал Сергей Бочарников - у него шесть промахов и 49-е итоговое место.
 
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