Хоккейная команда Президента выиграла у сборной Брестской области в матче любительского турнира

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Команда Главы государства одержала шестую победу кряду в рамках XIV Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. На льду "Олимпик Арены" гостила сборная Брестской области. Примечательно, что коллективы до стартового вбрасывания были прямыми конкурентами за итоговое первое место в турнирной таблице. Поединок прошел в упорной борьбе. Отметим, на первый перерыв хозяева уходили, уступая 2:3. Небольшой отдых пошел на пользу. Дружина Главы государства начала уделять большее внимание обороне. Это и был ключ к успеху. В итоге поединок завершился со счетом 11:6 в пользу действующих обладателей трофея. По три шайбы на счету Артема и Олега Антоненко. Дублями отметились Баранов и Грабовский. Александр Лукашенко отдал две результативные передачи. А его сын Николай заработал один ассист.









Теплые эмоции на холодном льду

Сразу после окончания матча к Александру Лукашенко пробрались самые активные болельщики. Фото на память, искренние признания и, конечно же, подарки.





Лучшими игроками сегодняшней встречи были признаны Виктор Гоман и Олег Антоненко. Теперь в соревновании стартует второй этап. Полуфиналы начнутся 27 марта. Тогда команда Главы государства сыграет против дружины Минской области. Вторую пару составили сборная Брестского региона и коллектив из Гродненской области.