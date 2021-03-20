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Действующий чемпион Беларуси по хоккею - "Юность" - уступает жлобинскому "Металлургу" во втором матче полуфинальной серии. Столичный коллектив дважды выходил вперед. На точные броски Дениса Мингалеева и Кирилла Брикуна хет-триком ответил Андрей Михнов - 3:2 в овертайме. В первой же встрече, напомним, команды также не выявили победителя в основное время, но тогда сильнее была "Юность" - 4:3.



Счет в серии стал равным - 1:1. В параллельном полуфинале, где встречаются "Шахтер" и "Гомель", также паритет. Завтра клубы сыграют в городе над Сожем. Прямая трансляция противостояния начнется в 12:20 на "Беларусь 5" .