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Хоккей. 1/2 финала. Кубок Президента. "Металлург" отыгрался в серии с "Юностью"

20.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Действующий чемпион Беларуси по хоккею - "Юность" - уступает жлобинскому "Металлургу" во втором матче полуфинальной серии. Столичный коллектив дважды выходил вперед. На точные броски Дениса Мингалеева и Кирилла Брикуна хет-триком ответил Андрей Михнов - 3:2 в овертайме. В первой же встрече, напомним, команды также не выявили победителя в основное время, но тогда сильнее была "Юность" - 4:3.

Счет в серии стал равным - 1:1. В параллельном полуфинале, где встречаются "Шахтер" и "Гомель", также паритет. Завтра клубы сыграют в городе над Сожем. Прямая трансляция противостояния начнется в 12:20 на "Беларусь 5".

 
Теги: Гомель
 
 
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Действующий чемпион Беларуси по хоккею - "Юность" - уступает жлобинскому "Металлургу" во втором матче полуфинальной серии. Столичный коллектив дважды выходил...
 
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