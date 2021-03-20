|
Хоккей. 1/2 финала. Кубок Президента. "Металлург" отыгрался в серии с "Юностью"
20.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Действующий чемпион Беларуси по хоккею - "Юность" - уступает жлобинскому "Металлургу" во втором матче полуфинальной серии. Столичный коллектив дважды выходил вперед. На точные броски Дениса Мингалеева и Кирилла Брикуна хет-триком ответил Андрей Михнов - 3:2 в овертайме. В первой же встрече, напомним, команды также не выявили победителя в основное время, но тогда сильнее была "Юность" - 4:3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующий чемпион Беларуси по хоккею - "Юность" - уступает жлобинскому "Металлургу" во втором матче полуфинальной серии. Столичный коллектив дважды выходил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)