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Россиянин Карацев выиграл турнир в ОАЭ
21.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Россиянин Аслан Карацев (№42 в рейтинге ATP) выиграл теннисный турнир в Дубае, сообщает Sputnik.
В финале россиянин провел встречу с южноафриканским спортсменом Ллойдом Харрисом (81). Встреча закончилась победой Карацева - 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 15 минут.
Хорошая работа
Как рассказал Карацев в интервью Eurosport, выдалась очень напряженная встреча, в ходе которой он нервничал. "Финал - всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер - и вот результат", - сказал он.
По словам россиянина, сейчас он будет отдыхать, а потом отправится на турнир в Майами.
Призовой фонд турнира в ОАЭ составил почти 1,9 миллиона долларов.
Ранее дебютант турниров серии "Большого шлема" сенсационно вышел в 1/2 финала Australian Open, где
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Для российского теннисиста это первая победа в турнире АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов), на данный момент он занимает 42-ю позицию в рейтинге.
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