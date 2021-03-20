Россиянин Карацев выиграл турнир в ОАЭ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Россиянин Аслан Карацев (№42 в рейтинге ATP) выиграл теннисный турнир в Дубае, сообщает Sputnik.

В финале россиянин провел встречу с южноафриканским спортсменом Ллойдом Харрисом (81). Встреча закончилась победой Карацева - 6:3, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 15 минут.

Хорошая работа

Как рассказал Карацев в интервью Eurosport, выдалась очень напряженная встреча, в ходе которой он нервничал. "Финал - всегда особенный матч, он отличается от всех матчей на неделе. И я счастлив, что смог справиться с этим финалом. Никогда не знаешь, когда работа принесет плоды. Хорошую работу проделала моя команда, мой тренер - и вот результат", - сказал он.

По словам россиянина, сейчас он будет отдыхать, а потом отправится на турнир в Майами.

Призовой фонд турнира в ОАЭ составил почти 1,9 миллиона долларов.

Ранее дебютант турниров серии "Большого шлема" сенсационно вышел в 1/2 финала Australian Open, где проиграл в упорной борьбе победителю турнира первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. С 2019-го года россиянин работает с белорусским специалистом Егором Яцюком. Ради сотрудничества с ним, Карацев даже приезжал в Минск.