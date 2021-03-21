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«В детстве попал под мотоцикл - стал инвалидом». История Саши, который собирается на Паралимпиаду

21.03.2021 13:53 — Новости Спорта | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Саша шутит, что в детстве у него было шило в одном месте, за ним было сложно уследить. Когда нашему герою было всего 3 года, мальчик попал под мотоцикл. И чудом выжил, хотя врачи не были уверены, что ребенка удастся спасти. Но со временем он пошел на поправку, правда, серьезная травма все же сказалась на его здоровье. В будущем Саше поставят диагноз сирингомиелия — это заболевание нервной системы, при котором в спинном мозге образуются полости. Это приводит к болям, слабости и скованности в спине, плечах, руках и ногах. Визуально болезнь Саши похожа на ДЦП — он тоже хромает и неловко ходит. Но все это не помешало нашему герою полюбить спорт: в детстве мальчик начал заниматься гандболом, после перешел в настольный теннис. В школе Сашу постоянно дразнили «калека», «хромой» и «сороконожка». Из-за этого парень и стал заниматься спортом — чтобы доказать всем, что он не хуже других. Сегодня Александр — многократный чемпион страны по футзалу, плаванию и настольному теннису. Следующая цель нашего героя — Паралимпиада в Париже в 2024.

 
 
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Сегодня Александр - многократный чемпион страны по футзалу, плаванию и настольному теннису. Следующая цель нашего героя - Паралимпийские игры в Париже в 2024.
 
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