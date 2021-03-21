Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар – Sputnik. Белоруска Динара Алимбекова финишировала второй в масс-старте на 10-м этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщает Sputnik.

Динара стала лидером после третьего огневого рубежа - она единственная не допустила промахов на "стойке". На четвертой стрельбе Алимбекова промазала трижды, но даже после выхода со штрафных кругов оставалась первой на дистанции. Однако норвежка Ингрид Тандревольд обогнала белоруску и финишировала первой. Алимбекова отстала от победительницы на 6,9 секунд, у нее 6 промахов.

Бронза досталась немке Франциске Пройсс. Отличную скорость на лыжне показала и Анна Сола: несмотря на 8 промахов, она финишировала 6-й и поучаствует в цветочной церемонии.

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