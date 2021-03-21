Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией на чемпионате мира Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который...

Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который принимала "Чижовка-Арена". Такой результат отправил нашу команду на второе место, но этого хватило, чтобы шагнуть в раунд плей-офф. Жеребьевка этой стадии турнира запланирована на завтра. На этой стадии турнира слабых соперников не будет, - отметил тренер сборной Александр Сытько.Первые игры нокаут-раунда пройдут с 16 по 21 апреля. Ответные - спустя четыре дня.