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Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией на чемпионате мира
21.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЖенская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который принимала "Чижовка-Арена". Такой результат отправил нашу команду на второе место, но этого хватило, чтобы шагнуть в раунд плей-офф. Жеребьевка этой стадии турнира запланирована на завтра. На этой стадии турнира слабых соперников не будет, - отметил тренер сборной Александр Сытько.
Первые игры нокаут-раунда пройдут с 16 по 21 апреля. Ответные - спустя четыре дня.
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Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который...
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