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Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией на чемпионате мира

21.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который принимала "Чижовка-Арена". Такой результат отправил нашу команду на второе место, но этого хватило, чтобы шагнуть в раунд плей-офф. Жеребьевка этой стадии турнира запланирована на завтра. На этой стадии турнира слабых соперников не будет, -  отметил тренер сборной Александр Сытько.

Первые игры нокаут-раунда пройдут с 16 по 21 апреля. Ответные - спустя четыре дня.

 
 
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Женская сборная Беларуси по гандболу сыграла вничью со Швейцарией 25:25 в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира, который...
 
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