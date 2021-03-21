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Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте

21.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Динара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде  белоруска в сложнейших погодных условиях уступила лишь норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд, бронза сегодня у немки Франциски Пройс. Такой исход гонки позволил Динаре завоевать титул лучшей молодой биатлонистки планеты. Эта медаль стала для Динары  шестой в сезоне (четыре из них - личные). 

Болеем за наших биатлонистов

Закроется же сезон - у биатлонистов - в 19:14 стартует - аналагичная гонка у мужчин, прямая трансляция старта - на "Беларусь 5". Мы в этой гонке - болеем за Антона Смольского.

 
 
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Динара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде  белоруска в сложнейших погодных...
 
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