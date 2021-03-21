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Болеем за наших биатлонистов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте Динара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде белоруска в сложнейших погодных...

Динара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде белоруска в сложнейших погодных условиях уступила лишь норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд, бронза сегодня у немки Франциски Пройс. Такой исход гонки позволил Динаре завоевать титул лучшей молодой биатлонистки планеты. Эта медаль стала для Динары шестой в сезоне (четыре из них - личные).Закроется же сезон - у биатлонистов - в 19:14 стартует - аналагичная гонка у мужчин, прямая трансляция старта -Мы в этой гонке - болеем за Антона Смольского.