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Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте
21.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДинара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде белоруска в сложнейших погодных условиях уступила лишь норвежке Ингрид Ландмарк Тандреволд, бронза сегодня у немки Франциски Пройс. Такой исход гонки позволил Динаре завоевать титул лучшей молодой биатлонистки планеты. Эта медаль стала для Динары шестой в сезоне (четыре из них - личные).
Болеем за наших биатлонистовЗакроется же сезон - у биатлонистов - в 19:14 стартует - аналагичная гонка у мужчин, прямая трансляция старта -
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Динара Алимбекова завоевывает серебро в последней гонке сезона у женщин! В масс-старте на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде белоруска в сложнейших погодных...
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