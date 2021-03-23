ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Товарищеский матч Беларуси с Гондурасом на "Беларусь 5"

23.03.2021 22:53 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у "белакрылых" 64-я сборная мирового рейтинга - Гондурас. В этом противостоянии тренерский штаб попытается определиться с тем, как распределить нагрузку на игроков в двух встречах отбора к планетарному форуму. Матч пройдет в Жодино. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5". 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Ювентус" готов отпустить Роналду за 25 миллионов евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by