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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Товарищеский матч Беларуси с Гондурасом на "Беларусь 5" Проверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у...

Проверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у "белакрылых" 64-я сборная мирового рейтинга - Гондурас. В этом противостоянии тренерский штаб попытается определиться с тем, как распределить нагрузку на игроков в двух встречах отбора к планетарному форуму. Матч пройдет в Жодино. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".