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Товарищеский матч Беларуси с Гондурасом на "Беларусь 5"
23.03.2021 22:53 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПроверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у "белакрылых" 64-я сборная мирового рейтинга - Гондурас. В этом противостоянии тренерский штаб попытается определиться с тем, как распределить нагрузку на игроков в двух встречах отбора к планетарному форуму. Матч пройдет в Жодино. Стартовый свисток прозвучит в 20 часов. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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Проверка перед боем. Хорошая возможность набрать игровой тонус есть у сборной Беларуси по футболу перед стартом в квалификации к чемпионату мира. В соперниках у...
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