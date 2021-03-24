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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сборная Беларуси по футболу примет команду Гондураса в Жодино Проверка перед боем. Сборная Беларуси по футболу сегодня в Жодино проведет товарищеский матч в преддверии старта в квалификации к чемпионату мира. В соперниках -...

Проверка перед боем. Сборная Беларуси по футболу сегодня в Жодино проведет товарищеский матч в преддверии старта в квалификации к чемпионату мира. В соперниках - 64-я команда мирового рейтинга Гондурас, мы же в планетарном табеле идем 88-ми. Но, несмотря на это, специалисты фаворитом противостояния называют "белокрылых". Стартовый свисток прозвучит в. А уже в ближайшую субботу команда Михаила Мархеля на стадионе "Динамо" проведет первый матч отбора к планетарному форуму 2022 года против эстонцев, 30 марта на выезде сыграем с бельгийцами.