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В Стокгольме с женской короткой программы стартовал чемпионат мира по фигурному катанию
24.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ этом виде победила россиянка Анна Щербакова. Почти 2 балла ей проиграла японка Рика Кихира. На третьем месте еще одна представительница России Елизавета Туктамышева. Белоруска Виктория Сафонова планетарный форум пропускает из-за положительного теста на COVID-19.
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В этом виде победила россиянка Анна Щербакова. Почти 2 балла ей проиграла японка Рика Кихира. На третьем месте еще одна представительница России Елизавета...
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