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Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей
24.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTГлавный тренер "Гомеля" Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей. Решение принято по итогам четвертой игры полуфинальной серии Кубка Президента с солигорским "Шахтером". В то же время форвард "горняков" Роман Малиновский пропустит три встречи за неправильную атаку с нанесением травмы сопернику. В серии до четырех побед "рыси" лидируют со счетом 3:1. Следующий матч розыгрыша пройдет завтра в Солигорске.
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Главный тренер "Гомеля" Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей. Решение принято по итогам четвертой игры полуфинальной серии Кубка...
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