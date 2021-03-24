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Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей

24.03.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный тренер "Гомеля" Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей. Решение принято по итогам четвертой игры полуфинальной серии Кубка Президента с солигорским "Шахтером". В то же время форвард "горняков" Роман Малиновский пропустит три встречи за неправильную атаку с нанесением травмы сопернику. В серии до четырех побед "рыси" лидируют со счетом  3:1. Следующий матч розыгрыша пройдет завтра в Солигорске. 
 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер "Гомеля" Сергей Стась дисквалифицирован на один матч за оскорбление судей. Решение принято по итогам четвертой игры полуфинальной серии Кубка...
 
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