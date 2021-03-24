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Белорусские футболисты не смогли обыграть Гондурас

25.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Гондураса в товарищеском матче, сообщает Sputnik.

Сегодня в Жодино белорусские футболисты принимали в гостях гондурасцев в рамках подготовки к старту отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе белорусской сборной голом отметился Павел Савицкий (22-я минута). У гостей – Александер Лопес (45-я).

К слову, этот поединок стал вторым в истории сборных. Впервые команды встретились в мае 2010-го и также разошлись миром(2:2).

Уже в субботу, 27 марта, подопечных Михаила Мархеля ждет первый матч в рамках квалификации ЧМ-2022. На минском стадионе "Динамо" белорусы сразятся против сборной Эстонии. Ранее стало известно, что половина основного состава эстонской команды отправилась на карантин из-за COVID-19.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские футболисты в субботу проведут стартовый поединок квалификационного раунда ЧМ-2022 против эстонцев.
 
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