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Еще один американец из минского "Динамо" может стать белорусом
25.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" может предложить американскому защитнику Бреннану Меннеллу белорусское гражданство, заявил генменеджер "зубров" Андрей Парфимович.
"Мы заинтересованы в переподписании Менелла, будем вести переговоры. Может, обсудим вопрос гражданства. Мы помогли ему раскрыться в этом сезоне, улучшить игру", - сказал Парфимович, слова которого приводит сайт
23-летний защитник подписал контракт с минскими "динамовцами" в конце августа прошлого года. В "регулярке" КХЛ американец провел 47 матчей, в которых набрал 38 (5+33) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Меннел провел пять поединков и набрал 7 баллов (1+6).
© Photo : ХК "Динамо-Минск"
Напомним, ранее белорусский паспорт получили три хоккеиста "Динамо-Минск" Шейн Принс, Фрэнсис Паре и Дэнни Тэйлор.
По словам генменеджера клуба, смена спортивного гражданства – естественный процесс.
"Нам нужен результат, нужно балансировать. Мы не можем оставить только белорусов, у нас не будет результата, конкурентной среды, которая есть сейчас. Надо к этому спокойно относиться", - сказал он.
Парфимович отметил, что "ни один белорус, который заслужил право играть в КХЛ работой и талантом, не останется незамеченным". "Ему дадут шанс и будут помогать", - добавил он.
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23-летний американский защитник Бреннан Меннел за сезон в минском "Динамо" набрал 45 очков (6+39).
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