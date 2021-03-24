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Еще один американец из минского "Динамо" может стать белорусом

25.03.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар – Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" может предложить американскому защитнику Бреннану Меннеллу белорусское гражданство, заявил генменеджер "зубров" Андрей Парфимович.

"Мы заинтересованы в переподписании Менелла, будем вести переговоры. Может, обсудим вопрос гражданства. Мы помогли ему раскрыться в этом сезоне, улучшить игру", - сказал Парфимович, слова которого приводит сайт hockey.by.

23-летний защитник подписал контракт с минскими "динамовцами" в конце августа прошлого года. В "регулярке" КХЛ американец провел 47 матчей, в которых набрал 38 (5+33) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Меннел провел пять поединков и набрал 7 баллов (1+6).

© Photo : ХК "Динамо-Минск"
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Напомним, ранее белорусский паспорт получили три хоккеиста "Динамо-Минск" Шейн Принс, Фрэнсис Паре и Дэнни Тэйлор.

По словам генменеджера клуба, смена спортивного гражданства – естественный процесс.

"Нам нужен результат, нужно балансировать. Мы не можем оставить только белорусов, у нас не будет результата, конкурентной среды, которая есть сейчас. Надо к этому спокойно относиться", - сказал он.

Парфимович отметил, что "ни один белорус, который заслужил право играть в КХЛ работой и талантом, не останется незамеченным". "Ему дадут шанс и будут помогать", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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23-летний американский защитник Бреннан Меннел за сезон в минском "Динамо" набрал 45 очков (6+39).
 
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