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Белорусский фигурист Константин Милюков успешно дебютировал на ЧМ по фигурному катанию в Швеции
26.03.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В короткой программе наш спортсмен набрал 76,86 балла и занял 16 место. Таким образом Константин не только гарантировал себе место в произвольной программе, куда вошли 24 лучших спортсмена сегодняшнего старта, но и стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Пекин. Первым в короткой программе стал представитель Японии Юдзуру Ханю, вторым - Юма Кагияма, третий - Нейтан Чен.
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В короткой программе наш спортсмен набрал 76,86 балла и занял 16 место. Таким образом Константин не только гарантировал себе место в произвольной программе, куда...
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