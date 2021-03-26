Соболенко проиграла первый сет всухую, но вышла в 1/16 турнира в Майами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (8-я ракетка в рейтинге WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в американском Майами, несмотря на нервное начало поединка, сообщает Sputnik.

Арина встречалась с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (131) и провалила первый сет – 0:6. После чего белоруска собралась и успешно завершила встречу - 6:3, 7:6. Матч длился 2 часа 31 минуту.

За выход в 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с Вероникой Кудерметовой (37) из России.

В парном разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют против румынско-немецкого тандема Симона Халеп / Ангелика Кербер.

Два года назад Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15) вышла в 1/16 финала , не встретившись с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (59), так как соперница снялась с турнира из-за травмы. В следующем туре соперницей Азаренко станет еще одна представительница Германии Ангелика Кербер (26).

Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире Miami Open (2009, 2011, 2016).

Призовой фонд турнира 3 260 190 долларов.