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Соболенко проиграла первый сет всухую, но вышла в 1/16 турнира в Майами
26.03.2021 11:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (8-я ракетка в рейтинге WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в американском Майами, несмотря на нервное начало поединка, сообщает Sputnik.
Арина встречалась с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой (131) и провалила первый сет – 0:6. После чего белоруска собралась и успешно завершила встречу - 6:3, 7:6. Матч длился 2 часа 31 минуту.
За выход в 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с Вероникой Кудерметовой (37) из России.
В парном разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сыграют против румынско-немецкого тандема Симона Халеп / Ангелика Кербер.
Два года назад Соболенко и Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.
Еще одна белорусская теннисистка Виктория
Виктория Азаренко трижды побеждала на турнире Miami Open (2009, 2011, 2016).
Призовой фонд турнира 3 260 190 долларов.
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Следующей соперницей белоруски, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA, будет россиянка Вероника Кудерметова (37-я ракетка мира).
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