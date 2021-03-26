Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона Б Малая арена в Чижовке стала местом проведения финала "Золотой шайбы" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе в дивизионе Б. Здесь соревнуются...

Малая арена в Чижовке стала местом проведения финала "Золотой шайбы" на призы Президента Беларуси в младшей возрастной группе в дивизионе Б. Здесь соревнуются ребята из различных уголков нашей страны, где нет крытых ледовых арен. На начальном этапе в турнире были заявлены 72 дружины - это 851 хоккеист в возрасте от 12 до 14 лет. Через сито отборочных соревнований до финала добрались 5 сильнейших команд. Они сыграют по круговой системе, а победитель определится по наибольшей сумме набранных баллов.Завтра пройдут заключительные матчи турнира. Все матчи "Золотой шайбы" можно увидеть на YouTube-канале Президентского спортивного клуба.