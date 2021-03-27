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Определились финалисты хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

28.03.2021 06:33 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Команда Президента Беларуси вышла в финал 14-го  хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном поединке, который прошел на льду "Олимпик-Арены", действующие обладатели трофея переиграли хоккеистов из Минской области со счетом 9:2. К слову, гости сумели распечатать ворота хозяев лишь в третьем периоде.

Дублями в поединке  отметились Николай Лукашенко  и Олег Антоненко

Дублями в поединке  отметились Николай Лукашенко  и Олег Антоненко, которые вдобавок не раз ассистировали партнерам по команде во время других взятий ворот. За трофей команда Президента Беларуси  поспорит с хоккеистами из Брестской области, которые сегодня в другом полуфинале со счетом 10:2 обыграли сборную из Гродненского региона. Первый поединок финальной серии до двух побед пройдет уже в следующую субботу.

 
 
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Команда Президента Беларуси вышла в финал 14-го  хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном поединке, который...
 
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