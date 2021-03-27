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Дублями в поединке отметились Николай Лукашенко и Олег Антоненко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Определились финалисты хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба Команда Президента Беларуси вышла в финал 14-го хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном поединке, который...

Команда Президента Беларуси вышла в финал 14-го хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В полуфинальном поединке, который прошел на льду "Олимпик-Арены", действующие обладатели трофея переиграли хоккеистов из Минской области со счетом 9:2. К слову, гости сумели распечатать ворота хозяев лишь в третьем периоде.Дублями в поединке отметились Николай Лукашенко и Олег Антоненко, которые вдобавок не раз ассистировали партнерам по команде во время других взятий ворот. За трофей команда Президента Беларуси поспорит с хоккеистами из Брестской области, которые сегодня в другом полуфинале со счетом 10:2 обыграли сборную из Гродненского региона. Первый поединок финальной серии до двух побед пройдет уже в следующую субботу.