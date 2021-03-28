Каждый увидел свое: кому-то за наш футбол неловко, кому-то радостно

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, соперником подопечных Михаила Мархеля являлись мало рейтинговые и не очень уважаемые в футбольном мире эстонцы, которые еще и привезли в Минск третий состав своей национальной дружины.

Основные игроки прибалтийской сборной, как и ее главный тренер - швейцарский специалист Хэберли - находятся на ковидном карантине, что, разумеется, облегчило белорусам решение задачи достижения победного результата – 4:2. Это факт бесспорный.

Однако в субботу каждый мог увидеть свое. Например, наш рулевой Мархель бодренько праздновал викторию: "Сегодня меня настраивает на позитив то, что игроки проявили бойцовские качества и переломили ход матча. Вытянули, считаю, очень тяжелую игру. Честь им и хвала за это!"

Что же касается моей авторской оценки, то я гораздо более приземлен в эмоциях. В баталии с третьим эстонским составом белорусская сборная сыграла в типичном для времен Мархеля ключе: не столько умирает, сколько не живет. А это подчас еще печальнее, ибо вызывает острейшую боль.

Мастерство в падениях

Итак, прежде всего, о ходе субботней баталии на "Динамо". Первый удар в направление, а одновременно и в створ ворот был нанесен только на 26-й минуте. Причем, не надо подозревать в этой атакующей дерзости подопечных МММ! Это гости пробили издали, заставив голкипера Гутора напомнить о своем существовании. Александр с ударом справился, и мяч зафиксировал, но уже через пять оборотов секундной стрелки ему пришлось капитулировать.

Безобразная игра защитников Золотова и Бордачева (второго так особенно!), позволила прибалтийскому нападающему Аниеру мощно пробить над руками ошеломленного такой катастрофической обороной партнеров Гутора. Что же касается созидания хозяев, то в первом тайме футбол белорусской сборной нельзя было охарактеризовать даже поговоркой "кто в лес, кто по дрова". На поле находились абсолютно чужие друг для друга люди, которые оказались столь далеки от намеков на взаимопонимание, что даже декабристы были ближе к народу в часы своего легендарного восстания.

Как такое могло случиться, если Мархель имел возможность наиграть состав в минувшую среду в "товарняке" с Гондурасом - вопрос риторический. В субботнем "старте" оказалось лишь три футболиста сохранивших себя в "списке одиннадцати" - правый бек Юзепчук, инсайд Эбонг, форвард Лаптев.

То есть, скорее медведи в лесу начнут сосать леденцы, чем стратегия Мархеля станет зиждиться на кадровой стабильности. Более того, иногда кажется, что наш нынешний рулевой, столь успешно посещающий главные матчи национального чемпионата, сумеет опровергнуть аксиому "ничто не вечно, даже перемены". Возможности МММ на сей счет, по моим оценкам, неисчерпаемы.

Поэтому на самом деле не стоит удивляться, что все атакующие потуги хозяев до 44-й минуты только потугами и оставались. Стасевич и Эбонг постоянно менялись флангами и стремились сузить фронт нападения, но зачем они суетились на поле, понятно не было. Лисакович, игравший в глубокой оттяжке, что опять позволяет идентифицировать тактическую схему, как 4+2+3+1, с мячом не встречался. Опорный хавбек Яблонский такие свидания имел, но похвастаться ловкостью и техникой не мог. Мяч над ним просто издевался. В общем, имел место кошмар, за который было стыдно.

Но, как в таком случае белорусы одержали викторию, да еще четырежды взяли ворота "эстов", спросит иной болельщик, не видевший матч. Отвечаю: мархелевцам помогли стандартные положения и хитрость, в чьей природе значительно больший, чем у соперников опыт и выучка.

Например, я считаю, что после того, как на 44-й минуте Стасевич подал корнер, а Наумов не сумел ударом в упор пробить голкипера гостей Игонена, фола на Эбонге не было. Наш девятый номер ловко «нырнул», сообразив, как сложно будет арбитру из Северной Ирландии с восхитительной фамилией Хенесси разобраться в ситуации.

Отдельный разговор об удалении на 77-й минуте при счете 2:2 вышедшего на замену правофлангового защитника Ыйгуса. Во-первых, появление этого игрока на поле стало грубой ошибкой наставника Рейма, рулившего эстонцами в Минске. 22-летний парень оказался не готов к такому нервному напряжению. Именно его фол в центре поля, совершенный в глупейшей ситуации из-за собственной нерасторопности – первый "горчичник", позволил белорусам опять восстановить статус-кво: навес Стасевича, легкий кивок головой Кендыша.

Во-вторых, Ыйгус набедокурил еще раз и опять в центре поля. Поставил барьер рукой, останавливая Стасевича. Ничего жестокого или драматического в эпизоде не было. Однако белорусский ветеран сделал мастерский показ с амплитудным падением и катанием по газону. Хенесси проникся и оставил "эстов" в меньшинстве. Тут, кстати, любопытно заметить, что Рейм выпустил Ыйгуса на поле, опасаясь, что имеющий предупреждение Лиландер схлопочет второй "горчичник". Благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.

А уже вдесятером гости стали допускать фатальные ошибки. Фактически сами организовали момент Савицкому. Что же касается голевого успеха Лисаковича, то Виталий хорошо пробил низом под штангу, но Игонен явно проспал ситуацию.

Теперь статистика белорусских ударов. Она по моим подсчетам поразительная: пять попыток – четыре гола. 80% реализация, однако! Роналду рядом не стоял. Только есть ли причины для бурной радости?!

Дождемся Бельгии

То, как скакали в технической зоне наставники белорусской сборной, реагируя на гол Савицкого (особенно выделялись тренеры "второго ряда" - господа Юрий Мархель, Сулима и Ровнейко), дает утвердительный ответ. Впрочем, разделять их триумф совсем необязательно. Не велика, будем откровенны, честь с трудом справиться в родных стенах с третьим составом сборной Эстонии, которая даже при таком кадровом подборе исполнителей вскрыла недостатки белорусской команды.

Бордачев в центре обороны провалился. Какие козыри позволяют Эбонгу попадать в стартовый состав – не ясно. Яблонскому надо поправлять элементарную технику обращения с мячом. Лаптеву прекращать грубить и спорить с арбитрами, хоть иногда напоминая себе методом аутотренинга: "Я форвард, я форвард, я форвард".

Так, что оптимизма после победы нас старте отборочного цикла не прибавилось. Убавки, впрочем, тоже нет. Куда уж ниже нуля?! Конечно, Мархеля это может обижать, как-никак повержена сама Эстония! Но социологический факт, то есть, факт, в который верит общество, по-прежнему неутешителен для МММ.

Белорусская сборная в тренде слабости, а не силы. Более того, когда 6 сентября 2019 года в Таллинне в рамках отборочного цикла чемпионата Европы Мархель дебютировал в роли белорусского рулевого – победа 2:1, оптимизма было значительно больше. Но с тех пор настроение потухло, разочарование усилилось. МММ сегодня многими воспринимается лишь в качестве специалиста по Эстонии. Особенно если у прибалтийцев третий состав.

Но уже во вторник все можно исправить! На повестки дня гостевой матч в Бельгии с тамошними "красными дьяволами" - фаворитами группы "Е", что в субботу потеряли два очка в Чехии – 1:1. Занятно, что де Брюин и компания вовсе могли оконфузиться фиаско, но хозяева в концовке пробили в перекладину. В собранности после столь острых коллизий визита в Прагу бельгийцам должны прибавить.

Вот и посмотрим, как будет "петушиться" Сигневич, "наезжая", например, на Лукаку. То, как Николай "прессовал" щуплого эстонца Пюрга, произвело сильное впечатление. Орел! Борец за справедливость, защитник партнеров! Будет интересно понять, на каких высотах Сигневич полетит в Бельгии. Если, конечно, выйдет на поле.

Впрочем, шанс приятно удивить есть у каждого, кто знаком с тезисом болельщика Сунь-цзы: "Только понимая, что ты обречен – можно победить".

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