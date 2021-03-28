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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Сборная Беларуси с победы стартовала в отборе на ЧМ-2022 Добиться нужного результата во многом помогло удаление в составе соперника. Главный тренер сборной Беларуси по футболу подчеркнул, что это важная виктория, прежде...

Добиться нужного результата во многом помогло удаление в составе соперника. Главный тренер сборной Беларуси по футболу подчеркнул, что это важная виктория, прежде всего, в психологическом плане. Напомним, на старте отбора на чемпионат мира 2022 года белорусы обыграли Эстонию - 4:2. При паритете 2:2 Карл-Рудольф Эйгус заработал вторую желтую карточку и покинул поле. После чего Павел Савицкий оформил победный мяч, а Виталий Лисакович довел дело до дубля, еще один гол за хозяев провел Юрий Кендыш.