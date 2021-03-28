Концерт, который запомнят: триумф России на ЧМ по фигурному катанию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали – таков итог выступления российской сборной по фигурному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.

У России женское лицо

Еще переда началом старта чемпионата мира в Стокгольме все внимание болельщиков и специалистов было приковано к соревнованиям в женском одиночном разряде. Практически у всех прогноз был один – "золото" в этом виде разыграют между собой Анна Щербакова и Александра Трусова, а женской сборной России по силам занять весь подиум мирового первенства. Но при этом добавляли, что на льду возможно все. Прогноз оказался верным – Россия взяла не только золото, но и весь пьедестал. А провал Александры Трусовой в короткой программе, после которой она оказалась на двенадцатом месте, только добавил интереса к произвольной программе у женщин.

© Sputnik / Александр Вильф Александра Трусова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Финал у женщин получился феерическим и захватывающим. Заявив в произвольной программе пять четверных, Александра Трусова со своим тренером Евгением Плющенко поставили на кон все. Она – свое возможное участие в следующем году на Олимпиаде в Пекине, а он – репутацию тренера, к которому стоит переходить. И надо сказать, что все у них получилось. Это был день их двоих – Трусовой и Плющенко, со всеми оговорками, что из пяти прыжков удачными были только два.

Со второй десятки переместиться на подиум – такого в женском одиночном катании еще не было. Перескочить через двенадцать ступенек в итоговом протоколе удавалось только американцу Нейтану Чену на Олимпиаде в Пхенчхане. Но его стартовые позиции были на порядок хуже Трусовой – после короткой программы он был семнадцатым и оказался пятым. Те ледовые горки, которые предложила нам Александра Трусова и которые она с честью прошла означают, только одно: на сегодня она потенциально является сильнейшей фигуристкой в мире и проиграть может только самой себе. Ее технический контент по силам только одному мужчине – Нейтану Чену.

В порыве эмоций многие журналисты написали о том, что впервые весь подиум в женском разряде завоеван фигуристками одной страны. Это не так. В Стокгольме это случилось во второй раз. Первый раз подобное произошло на чемпионате мира 1991 года в Мюнхене, когда американские фигуристки заняли весь пьедестал почета.

© Sputnik / Александр Вильф Тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко во время тренировки спортсменов перед соревнованиями чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

В Стокгольме мог быть повторен второй рекорд – тренерский – когда весь пьедестал почета заняли бы ученики одного тренера. Но преградой для этого стало формирование женской сборной на чемпионат. Если бы в Стокгольм третьим номером в женском виде была бы выбрана не Елизавета Туктамышева, а спортсменка, тренирующаяся или тренировавшаяся у Этури Тутберидзе, а российские девушки при этом заняли бы весь пьедестал почета, то Этери Георгиевна могла бы с гордостью сказать, что она повторила рекорд своего тренера Натальи Дубовой.

В 1992 году на чемпионате мира в Окленде в танцах на льду весь пьедестал почета заняли спортсмены, тренировавшиеся у Дубовой. То обстоятельство, что в последний свой сезон будущие олимпийские чемпионы Наталья Климова и Сергей Пономаренко, перешедшие к Татьяне Тарасовой, в расчет не принимался. И это справедливо.

Хорошо это или плохо? У каждого на это счет свое мнение. Ученики той же Дубовой четыре раза выигрывали Олимпиады, но при этом в момент их олимпийского триумфа у борта их ждали другие тренеры. Когда в команде одного тренера все первые номера мирового фигурного катания в одном виде, то переходы, обиды, публичные выяснения взаимоотношений неизбежны. А в фигурном катании это правило действует многократно.

Юдзуру Ханю с мечтой о гроссмейстерском клубе придется расстаться

Мужской турнир был тайной за семью печатями для всех. Никто толком не знал на каком уровне находятся два мировых премьера в этом виде – японец Юдзуру Ханю и американец Нейтан Чен. И они оба катались так, как будто и не было пропущенного из-за пандемии прошлогоднего сезона. Но на абсолютном подиуме остался только американец.

На сегодня у мужчин есть Нейтан Чен и все остальные. Выиграть у него практически невозможно.

© Sputnik / Александр Вильф Нейтан Чен выступает с произвольной программой в мужском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

А Юдзуру Ханю с мечтой о третьем олимпийском "золоте" в Пекине, скорее всего, стоит попрощаться. Он уступил не только Чену, но и своему молодому соотечественнику Юме Кагияме. Надежда этого сверхобаятельного японца войти в гроссмейстерский клуб великих – стать трехкратным олимпийским чемпионом в личном первенстве наравне с Ириной Родниной, Соней Хени и Йиллисом Графстремом растаяла на шведском льду. Помочь Ханю в Пекине стать трекратным чемпионом может только чудо – Чен может позволить себе два-три разу упасть в произвольной программе и при этом выиграть у своих соперников.

Что касается российских одиночников, то они сделали все, что могли. Три российские квоты в Пекине у россиян уже есть. Дело за малым – спортивным везением, которое очень часто помогает на Олимпиадах.

Пророчество Тарасовой

Несколько лет назад Татьяна Тарасова, обращаясь к очень, на ее взгляд, талантливому, фигуристу Никите Кацалапову, заметила, что его новый тренер Александр Жулин для него последний шанс что-то показать и сделать. Нужно признать, что она не ошиблась. Победа на прошлогоднем чемпионате Европы в очном поединке с французской парой Пападакис/Сизерон придала ту уверенность, которой Кацалапову с его новой партнершей Викторией Синициной порой не хватало.

© Sputnik / Александр Вильф Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой на соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Сегодня у Никиты есть уникальная возможность в будущем году стать трехкратным олимпийским чемпионом в танцах на льду наравне с канадцами Тессой Вертью и Скоттом Моиром. В командном турнире с российской сборной наравне никто не сможет соревноваться. А в личном турнире все зависит от него самого и его партнерши. Их основные преследователи – американцы и канадцы – за год вряд ли смогут предложить фигурному миру что-то новое и небывалое.

Это уже легенда

Соревнования среди спортивных пар обескуражили и потрясли до глубины практически всех. По накалу страстей финал у парников был ничуть не меньше, чем в женском одиночном катании. Но легенда была не на льду, а у бортика. И этой легендой по праву стала Тамара Николавна Москвина, которая в юбилейный для себя год – 80-летие Москвиной приходится на 26 июня – увозит с чемпионата мира две медали своих учеников – золотую и бронзовую. Не будем сильно корить и грешить за несдержанность на грани откровенного хамства ее ученицу Александру Бойкову. Молодая спортсменка, раздосадованная откровенно проваленной произвольной программой наверняка не понимает, что ее тренирует Эпоха.

© Sputnik / Александр Вильф Тренер Тамара Москвина во время выступления спортсменов с произвольной программой в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Не только в российском, но и в мировом фигурном катании Тамара Москвина стоит на особом месте. В фигурном катании, где обратная сторона льда порой ставится выше соревнований, где система взаимоотношений очень часто строится по принципу "против кого дружить будем", она ни разу и ни в чем себя не запятнала. Околофигурные склоки – это не про Москвину. Ее не только спортивная, профессиональная, но и человеческая репутация ни у кого не вызывают сомнения.

В далеком 1965 году ее муж и тренер, устав бороться с федерацией фигурного катания СССР, – Москвина, а до замужества Братусь выиграла пять чемпионатов СССР, но ни разу не попала на чемпионат мира – поставил ее в пару сначала с Александром Гавриловым, а затем с Алексеем Мишиным.

Из-за того, что она не попала не чемпионат вращение, от которого все приходят в дикий восторг и которое мы знаем как "вращение Бильман", не было зарегистрировано под именем его первой исполнительницы. А первой его исполнила в 1965 году в Москве Тамара Николаевна. С Алексеем Мишиным они являются единственной парой, выигравшей в очном турнире – это был чемпионат СССР 1969 года – одновременно у двух пар, являющихся легендами мирового парного катания – Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова и Ирины Родниной, которая в то время выступала с Алексеем Улановым.

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Первый фортепианный концерт Чайковского посвящен Николаю Рубинштейну – основателю московской консерватории, который отказался первым его исполнять по причине сложности, он есть в репертуаре у каждого пианиста, претендующего на мировое признание. В 1875 году Чайковский в первом фортепианном концерте сделал невозможное – в симфонической музыке появилось пространственное измерение. Этот стиль тогда назвали русским.

Фрагмент первого концерта Чайковского, который звучал под сводами ледовой арены в Стокгольме в честь победителей чемпионата мира из России, получился точным, ясным и рождающим большие надежды в этом виде спорта у россиян.

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